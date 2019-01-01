اليونايتد يسحق نيوكاسل في ليلة توهج مارسيال

نتيجة كبيرة ومستحقة..

سحق مانشستر يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز إطلاق حكم المباراة صافرة البداية احتُسِبت ركلة حرة على ماكتوميناي بعد تدخل عنيف تحصل على إثره على بطاقة صفراء هي الأسرع منذ موسم 2006-2007، حيث كانت بعد 24 ثانية فقط.

كانت الأفضلية لنيوكاسل في أول دقائق المباراة واضحة، وكاد أن يحرز الهدف الأول لولا رعونة أحد مهاجمي نيوكاسل الذي سدد الكرة في السماء، ثم عاد لونجستاف ووضع الأول في الدقيقة 17.

هذا هو الهدف الثاني للونجستاف منذ أن انضم إلى نيوكاسل، ومن المصادفات الطريفة أن هدفه الأول قد أتى في شباك مانشستر يونايتد أيضًا ولكن خلال مباراة الذهاب هذا الموسم.

ولكن في الدقيقة 24 تمكن أنتوني مارسيال من إدراك التعادل بعد تسديدة غالطت حارس المرمى، ثم أتى دور الموهوبة ماسون جرين وود الذي استغل تمريرة خاطئة من المدافع شار ليتسلم الكرة ويُطلقها قذيفة في المرمى.

روني كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي

ماركوس راشفورد قتل المباراة في الدقيقة 41 بعد رأسية مميزة، ثم أتى الدور على مارسيال من جديد ليُحرز الرابع عقب انفراد لم يجد صعوبة في تحويله إلى هدف رائع لكتيبة أولي جونار سولشاير.

إحراز الأهداف أمام نيوكاسل في الأولد ترافورد ليس بالأمر الغريب على مارسيال، إذ سجل الدولي الفرنسي في الثلاث مباريات التي شارك فيها أمام هذا الفريق تحديدًا على أرض اليونايتد.

الأخطاء الكبيرة في دفاعات نيوكاسل ليست بالجديدة أو الغريبة، حيث تُظهر إحصائية أنه لا يوجد سوى شيفيلد يونايتد الذي ارتكب لاعبوه أخطاءً مباشرة أدت لأهداف (6)، حيث قامت كتيبة ستيف بروس بـ5 أخطاء مباشرة هذا الموسم وحتى الآن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 ويرتقي إلى المركز السابع مؤقتًا، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد نيوكاسل عند النقطة 25 وبقيّ في المركز العاشر من جدول ترتيب البريميرليج.