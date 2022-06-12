الأخبار المباريات
كريستيانو رونالدو

"اليوم للبرتغال".. رسالة قوية من رونالدو قبل مواجهة سويسرا!

مازن زكي
مازن زكي
5:57 م غرينتش+2 6‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo Portugal WC 2020
رونالدو مستعد لمواجهة سويسرا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلمات تحفيزية لمنتخب بلاده قبل مواجهة فريقه الحاسمة اليوم ضد سويسرا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

رونالدو الذي من المتوقع أن يشارك أساسيًا وسط بعض المطالبات للمدرب فرناندو سانتوش بوضعه على مقاعد البدلاء، نشر بعض العبارات التي ترفع الآمال والطموحات للبرتغاليين للتأهل لربع النهائي.

حيث نشر رونالدو صورة له عبر إنستجرام، وكتب عليها: "اليوم للبرتغال! من أجل البرتغاليين! لنا ولنا! اليوم لكل الأحلام التي نحملها في كل واحد منا! دعونا نفعل كل شيء".

وكان رونالدو قد خرج غاضبًا بعدما تم استبداله في مواجهة كوريا الجنوبية لكن يبدو أنه قد تجاوز هذا الحدث وبات يركز الآن على مباراة سويسرا فقط من أجل مواصلة المشوار بكأس العالم.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة سويسرا والبرتغال سيلعب ضد المنتصر من لقاء إسبانيا والمغرب في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)