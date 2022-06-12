"اليوم للبرتغال".. رسالة قوية من رونالدو قبل مواجهة سويسرا!

رونالدو مستعد لمواجهة سويسرا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلمات تحفيزية لمنتخب بلاده قبل مواجهة فريقه الحاسمة اليوم ضد سويسرا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

رونالدو الذي من المتوقع أن يشارك أساسيًا وسط بعض المطالبات للمدرب فرناندو سانتوش بوضعه على مقاعد البدلاء، نشر بعض العبارات التي ترفع الآمال والطموحات للبرتغاليين للتأهل لربع النهائي.

حيث نشر رونالدو صورة له عبر إنستجرام، وكتب عليها: "اليوم للبرتغال! من أجل البرتغاليين! لنا ولنا! اليوم لكل الأحلام التي نحملها في كل واحد منا! دعونا نفعل كل شيء".

وكان رونالدو قد خرج غاضبًا بعدما تم استبداله في مواجهة كوريا الجنوبية لكن يبدو أنه قد تجاوز هذا الحدث وبات يركز الآن على مباراة سويسرا فقط من أجل مواصلة المشوار بكأس العالم.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة سويسرا والبرتغال سيلعب ضد المنتصر من لقاء إسبانيا والمغرب في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.