إلياس أخوماش: هل جناح برشلونة الرائع هو "ميسي الجديد" حقًا؟

بالعودة إلى عام 2008، عندما تولى بيب جوارديولا تدريب برشلونة لأول مرة في ملعب "كامب نو" اختار لاعبًا مفاجئًا لأول مرة في تشكيلته الأساسية.

بعد أن خسر مباراته الافتتاحية خارج أرضه في نومانسيا، قرر جوارديولا إحضار لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، سيرجيو بوسكيتس، للمساعدة في دعم "البلوجرانا" على أرضه أمام راسينج سانتاندير.

وعلى الرغم من أن إدخال بوسكيتس لم يؤد إلى الفوز في تلك المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، إلا أنه ساعد في وضع الأسس لنجاح جوارديولا في برشلونة، حيث سرعان ما أصبح قائد إسبانيا الحالي حجر الأساس في خط الوسط.

ويأمل العديد من مشجعي برشلونة في أن يكون تشافي هو "جوارديولا الثاني"، ولذا ربما لم يكن الأمر بمثابة صدمة لرؤية المدرب الجديد أيضًا يقدم مفاجأة في أول مباراة له مع برشلونة على "كامب نو".

وثارت دهشة الجميع عندما تم اختيار الجناح إلياس أخوماش في التشكيلة الأساسية الأولى لتشافي في مباراة الديربي ضد إسبانيول يوم 20 نوفمبر الماضي، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الشاب لم يدخل قائمة المباراة في أي مرة تحت قيادة رونالد كومان.

ولكن نظرًا لأن أكاديمية "لا ماسيا" هي من تقود فلسفة النادي في عهد الرئيسي جوان لابورتا، فربما لم يكن من المفاجئ أن يحصل أحد نجوم الأكاديمية في السنوات الأخيرة على مثل هذه الفرصة في مسيرته الاحترافية.

لطالما كان إلياس أحد أكثر المواهب الواعدة في "لا ماسيا"، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بارزًا في جيل 2004 الموهوب للغاية في برشلونة، والذي شهد بالفعل تخرج جافي إلى الفريق الأول.

وعلى الرغم من أن استدعاء إلياس كان جزئيًا بسبب الإصابات التي تعرض لها أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي، إلا أنه يبدو مستعدًا للسير على خطى جافي، ولعب دور بارز في ثورة تشافي في كتالونيا.

ولد إلياس لأبوين مغربيين، وانضم إلى صفوف الشباب في برشلونة في سن مبكرة للغاية، فقط ليتم تسريحه من قبل النادي في الوقت الذي كانت فئته العمرية تنتقل من لعب مباراة بسبعة لاعبين إلى 11 لاعبًا.

تم اختياره من قبل فريق خيمناستيك مانريسا المحلي، حيث لعب لمدة أربع سنوات، قبل أن يعود برشلونة للزحف من أجل مرة أخرى في 2017، حيث أظهرت أندية النخبة الأخرى اهتمامها بضمه أيضًا.

هواسيو جاجيولي وكيل أعمال إلياس قال في تصريحات لشبكة "كادينا سير" الإسبانية: "كان لديه عدة أندية من أوروبا تتابعه في ذلك الوقت، بينما كان ريال مدريد أيضًا أحد الأطراف المهتمة".

إلياس مع ذلك، أراد فقط تمثيل برشلونة، وقضى السنوات الأربع الماضية في تعويض الوقت الضائع، حيث شق طريقه عبر مختلف الفئات العمرية.

وحظى إلياس أخوماش باهتمام أوسع لأول مرة في 2019، عندما ادعى باتريك كلويفرت مدير الأكاديمية آنذاك خلال مقابلة مع "كادينا سير" بأنه "وجد ليونيل ميسي الجديد"، مع قدرة إلياس على مواجهة الظهير والدخول إلى قبل الملعب من اليمين على قدمه اليسرى بشكل يشبه الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في أفضل حالاته.

تلك التصريحات كانت بمثابة وزن ضخم تم وضعه على أكتاف شاب صغير جدًا، ومن المرجح أن يحمله إلياس بغض النظر عما إذا كان سيصبح لاعبًا رئيسيًا في برشلونة أم لا.

وكيل أعمال إلياس قال عن تلك التعليقات: "هو ليس ميسي الجديد، وحتى لو كان كذلك فلا ينبغي أن يُقال، أن تكون ميسي أمر مستحيل عمليًا".

وأضاف: "إنه لاعب عظيم يتمتع بإمكانيات هائلة، إنه يتدرب جيدًا في برشلونة، وما يدور في رأسه واضح للغاية، إنه مهتم فقط بكرة القدم".

ظهرت هذه السمات الشبيهة بميسي في الأشهر الأولى من موسم 2021-22، لكن من النادي والمنتخب، حيث التزم إلياس بتمثيل إسبانيا على الرغم من عائلته المغربية.

في بدايته الرابعة فقط مع برشلونة ب، سجل إلياس هدفين أمام إشبيلية أتلتيكو في أوائل نوفمبر، حيث حصل أولًا على مساحة بين الظهير وقلب الدفاع، ليضع تسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية السفلية، وبعدها أطلق تسديدة بالقدم اليسرى، أثبتت التسديدة أنها كانت في غاية القوة، ولم يتمكن حارس المنافس من التعامل معه، ليسجل أخوماش هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

إذا كانت اللقطات من تلك المباراة هي التي أقنعت تشافي لمنحه فرصته، فبالكاد كان بإمكان إلياس تسجيل أهدافه الأولى في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بشكل أفضل.

🤩 ILIAS AKHOMACH 🤩



😍 Primer doblet amb el Barça B



💙❤️ MADE IN LA MASIA ❤️💙#ForçaBarça pic.twitter.com/cTmetjRrKY — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) November 7, 2021

أوضح أوسكار هيرنانديز، شقيق تشافي ومساعده بعد تأكيد ترقية إلياس إلى الفريق الأول: "إنه جناح يمكنه أن يذهب في كلا الاتجاهين عندما يواجه المنافس واحدًا لواحد".

وأضاف: "بسبب نموذجنا في اللعب، نحن بحاجة إلى لاعب مثل هذا، إنه يستحق الفرصة".

الفرصة الأولى التي حصل عليها إلياس لم تدم سوى 45 دقيقة، حيث تم استبداله بين الشوطين، وبعد أن أُجبر على الخروج من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في دوري أبطال أوروبا للشباب، كان مجرد بديل ضد فياريال يوم السبت.

يُعتقد أن الشاب الصغير سيحتاج في النهاية إلى زيادة حجمه بينما يخطو خطواته التالية في مسيرته، لكن عندما تكون الكرة تحت قدميه، هناك عدد قليل من الشباب الأكثر إثارة منه في أي مكان في إسبانيا، وتشافي يعرف ذلك بالفعل.

يبقى فقط أن نرى ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مسيرة رائعة مثل بوسكيتس أو ميسي، ولكن ليس هناك شك في أن رحلة إلياس تستحق المتابعة.