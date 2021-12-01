مارسيلو فلوريس: نجم آرسنال المكسيكي المطلوب في إنجلترا وكندا

أصبح مارسيلو فلوريس حديث كرة القدم المكسيكية في الآونة الأخيرة.

كان لاعب أرسنال الشاب ، الذي بلغ 18 عامًا في أكتوبر ، هو نجم منتخب المكسيك تحت 20 عامًا في كأس ريفيليشنز 2021 وقاده لتحقيق انتصارين من مبارياتهم الثلاث في نوفمبر.

سجل فلوريس هدفين لمنتخب بلاده ضد البرازيل والولايات المتحدة ، وبهر الأنظار بأدائه واحتفالاته بالأهداف بطريقة بهلوانية تعلمها بنفسه على الترامبولين في المنزل، وحازت إعجاب المتابعين في شتى أنحاء العالم.

حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة ، ولم يتصدر عناوين الصحف منذ ذلك الحين ، حتى أن البعض طالب بتصعيده للمنتخب الأول.

قال روبين فلوريس والد مارسيلو لجول: "أعطته الصحافة والتلفزيون الكثير من الاهتمام. لكني لا أعرف لماذا هم متحمسون لذلك.

"خاض الكثير من التجارب الجيدة مع تحت 20 عامًا. شارك في الكثير من المعسكرات في أماكن مثل الدنمارك وإسبانيا ، وكان دائمًا ما يؤدي بشكل جيد ، لذا فإن هذا لا يختلف عليه.

"ربما يكون ذلك بسبب المباراة ضد البرازيل ، عندما لعب بشكل جيد وسجل.

"لكن مارسيلو لن يدع هذا يصل إليه. يريد فقط أن يلعب كرة القدم. يحبها."

ينتمي فلوريس إلى المكسيك عن طريق روبين المولود في مكسيكو سيتي ولعب لأتلانتي في الدوري المكسيكي الممتاز من 1988 إلى 1990.

لكن مهاجم أرسنال الشاب يمكن أن يمثل أيضًا كندا ، البلد الذي ولد فيه ، وكذلك إنجلترا ، بعد أن حصل على جواز سفر بريطاني في وقت سابق من هذا العام.

لذا فهو يبقي خياراته مفتوحة حاليًا ، مع إصرار والده على عدم وجود حاجة للتسرع في اتخاذ القرار في مثل هذه السن المبكرة.

يصر روبين على أن "هذا ليس وقت الاختيار. إنه صغير جدًا.

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"تم استدعاءه لمنتخب كندا العام الماضي ، ولكنه لم يكن الوقت المناسب لتفشي فيروس كورونا ولعبه بالفعل مع المكسيك.

"انضم أيضًا لمعسكر الفريق تحت 16 عامًا مع إنجلترا ، لكن لم يكن لديه جواز سفر في ذلك الوقت. وجاءت أوراقه البريطانية هذا العام.

"حتى الآن القرار ليس صعبًا ، إنه يحب كرة القدم فقط وهذا كل ما يهم.

"سينضم لمعسكرات المكسيك القادمة، وهو لايزال صغير جدًا ".

أداءه مع المكسيك خلال فترة التوقف الدولي لن يكون مفاجأة للذين شاهدوا كيف بدأ الموسم مع أرسنال.

في ثماني مباريات مع فريق تحت 18 سنة ، سجل ستة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

لفت أداءه انتباه ميكيل أرتيتا ، الذي دعاه للتدريب عدة مرات مع الفريق الأول خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وعلى الرغم من أنه ربما لم يتم منحه الفرص التي توقعها الكثيرون على مستوى تحت 23 عامًا حتى الآن هذا الموسم ، يبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتواجد إلى جانب كيفن بيتسي.

قال فلوريس لموقع جول خلال مقابلة في ديسمبر 2020: "كان الأمر أشبه بتدريب أحلام مع الفريق الأول. لم أصدق كل ما كان يحدث.

"أنا أستمتع بكل اللحظات التي أعيشها. أريد أن أصبح أسطورة النادي ".

دارت حياة فلوريس حول كرة القدم منذ لحظة ولادته.

لعب كل من والدته ووالده الكرة عندما كانا أصغر سناً ، وبعد اعتزاله، أصبح روبين مدربًا.

كان لديه دور تدريبي مع اتحاد أونتاريو لكرة القدم ، لذا لم يكن مارسيلو بعيدًا عن الكرة بينما نشأ هو وشقيقتيه المهووستان بكرة القدم ، تاتيانا وسيلفانا ، في كندا.

يقول روبين: "منذ أن كان مارسيلو طفلاً صغيراً داعب الكرة".

"إذا كنت أخرج للعمل مرتديًا الجينز والقميص ، فسوف يقبلني ويقول وداعًا. لكن إذا كنت أرتدي ملابس كرة القدم ، فسيبدأ في طرح الأسئلة على الفور.

"كان يذهب ويحضر حذائه وكرته وقبل أن أصل إلى السيارة ، يكون هناك ويتعين علي اصطحابه معي. كان دائما يحب كرة القدم ".

يضيف روبين: "أتذكر أنه كان وأخواته يغادرون المدرسة في وقت مبكر للعودة إلى المنزل ومشاهدة دوري الأبطال. لقد أحبوا جميعًا برشلونة مع ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا.

"لذلك كنت أصطحبهم ونعود إلى المنزل ، ونتناول الغداء ونشاهد جميع مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا."

جاءت أول استراحة كبيرة لمارسيلو عندما شوهد وهو يلعب كرة القدم بينما كان في جزر كايمان عندما كان صغيرًا.

كان روبين مدربًا لفريق سيدات جزر كايمان في ذلك الوقت وكان غالبًا ما يصطحب عائلته معه عندما يسافر للقاء الفريق للمشاركة في المباريات.

خلال إحدى الرحلات ، أقام مدرب تطوير الشباب في إبسويتش تاون ، المسمى ستيف فولي ، معسكرًا تدريبيًا ، وفعل مارسيلو ما يكفي لجذب انتباهه. ثم دعاه إيبسويتش للتجربة ، وحصل على مكان في أكاديمية النادي في عام 2016.

في البداية كان يسافر من كندا بشكلٍ متقطع ، ولكن بمجرد حصول الأسرة على التأشيرات ، انتقلوا جميعًا إلى المملكة المتحدة بشكلٍ دائم.

قضى مارسيلو عامين مع إبسويتش ، قبل أن يأتي أرسنال في 2018.

تلعب شقيقتيه ، تاتيانا وسيلفانا ، الآن مع تشيلسي وتوتنهام على التوالي ، لكن في ذلك الوقت كانتا في أرسنال ، لذلك انتقل مارسيلو أيضًا إلى آرسنال وكان تقدمه سريعًا منذ ذلك الحين.

بعد وصوله كطالب مدرسة ، سرعان ما ارتقى إلى مستوى أقل من 18 عامًا وكان أحد أبرز اللاعبين الموسم الماضي ، حيث لعب أكثر الوقت كرقم 10.

كافأه أرسنال بأول عقد احترافي له في أكتوبر 2020 ، وربطه لمدة ثلاث سنوات أولية ، على الرغم من أنه من المفهوم أنه يتضمن خيارًا لمدة عامين آخرين.

ويشير أداءه الحالي إلى أنه لن يمر وقت طويل قبل أن ينضم إلى أمثال تشارلي باتينو وعمري هاتشينسون في الفريق الأول.

يقول روبين: "إنه يتابع العمل ويستمتع بكرة القدم. الآن ، هذا كل ما يهم."