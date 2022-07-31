"إلى متى الصمت وتجاهل حق مشروع؟" .. هجوم لاذع على مركز التحكيم

الهلال مازال ينتظر رد مركز التحكيم للتحرك في سوق الانتقالات

شن الصحفي حمد الصويلحي هجومًا لاذعًا على مركز التحكيم الرياضي السعودي لتأخره في الرد على طلب الهلال تعليق العقوبة المفروضة عليه من اتحاد كرة القدم السعودي بسبب قضية النصر ضده ولاعب وسطه محمد كنو.

الهلال كان قد طلب من مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة عملًا بمبدأ التدابير الوقتية، وقد قدم طلب استعجال للرد عليه الأسبوع الماضي، لكن المركز لم يُصدر قراره بهذا الشأن حتى الآن، وهو ما وضعه في بؤرة الاتهامات من الصويلحي.

ماذا قيل عن الهلال ومركز التحكيم الرياضي؟

الصويلحي وجه رسالة صريحة عبر حسابه الرسمي على تويتر لمسؤولي مركز التحكيم الرياضي طالبهم خلالها بالرد على الهلال في طلبه الأخذ ببند التدابير الوقتية وتعليق العقوبة المفروضة بضده بشأن قضية كنو.

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت الهلال بمنعه من التسجيل لفترتي انتقال، وقد استأنف النادي لدى مركز التحكيم الرياضي ومن ثم قدم طلبًا لتعليق العقوبة حتى البت نهائيًا في القضية نظرًا لأنه متضرر منها خاصة مع بدء سوق الانتقالات الصيفي وانطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

الصويلحي كتب عبر تويتر "السادة مركز التحكيم الرياضي .. رفع الهلال طلبه الثاني منذ أسبوعين يوم الأحد ١٧ يوليو تحديداً لطلب التدابير الوقتية وتعليق العقوبة حتى البت في الاستئناف كما هو معمول في كل العالم إلا لديكم!".

أضاف "وضعتم مهلة لتقديم المستندات تنتهي الخميس الماضي .. إلى متى الصمت، وتجاهل حق مشروع!!؟ ومتى سنرى قراركم؟".

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.