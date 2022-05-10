إلى أنمار الحائلي .. "نرجو منك مراعاة حال الشباب هذه الأيام"

ناشد الإعلامي الرياضي محمد العميري، إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، قبل كلاسيكو الهلال، مطالبًا إياه بمراعاة ظروف الشباب، بعد نهاية عيد الفطر المبارك.

العميد يستضيف الزعيم في 15 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه المباراة ستؤثر بشكل كبير على حسم بطل الدوري، إذ يتصدر العميد الترتيب بـ61 نقطة، متفوقًا على الزعيم بتسع نقاط، بجانب بقاء مباراة مؤجلة للأزرق.

العميري استغرب من الأنباء التي أشارت إلى وصول سعر تذكرة المباراة إلى 150 ريال، مطالبًا إدارة النادي الجداوي بمراعاة فترة الضغط المادي التي مرت على الجمهور خلال الأيام الماضية، لتزامنها مع عيد الفطر المبارك.

وكتب العميري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظرا لبعض الاخبار المتداولة عن سعر تذكرة حضور مباراة الاتحاد الهلال وانها ١٥٠ ريال ، نرجوا من ادارة الاتحاد الاخذ بالاعتبار فترة العيد وكثرة المصروفات وصعوبة توفر المبلغ لدى كثير من الشباب هذه الايام ، والسعي في نزولها بأسعار مناسبة وكسب اكبر عدد من الجمهور لحضور المباراة".

نظرا لبعض الاخبار المتداولة عن سعر تذكرة حضور مباراة #الاتحاد_الهلال وانها ١٥٠ ريال ، نرجوا من ادارة الاتحاد الاخذ بالاعتبار فترة العيد وكثرة المصروفات وصعوبة توفر المبلغ لدى كثير من الشباب هذه الايام ، والسعي في نزولها بأسعار مناسبة وكسب اكبر عدد من الجمهور لحضور المباراة. pic.twitter.com/yF12zFciif — محمد العميري (@M_8884) May 10, 2022

يذكر أن آخر مرة توج بها الاتحاد بطلًا للدوري السعودي كانت في موسم 2008-2009، فيما يسعى الهلال للحفاظ على لقبه الذي احتكره في آخر موسمين.

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