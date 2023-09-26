بعد الولادة المتعسرة أمام الخلود .. جمهور الاتحاد يحتفل ساخرًا من الهلال!

الفوز الصعب أمام الخلود لم يمنع جمهور الاتحاد من "الطقطقة" على الهلال..

احتفل جمهور الاتحاد بطريقة خاصة بعبور فريقه لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بـ"طقطقته" المعهودة، لكنها هذه المرة طالت السخرية الهلال.

العميد صعد لدور الـ16 بشق الأنفس أمام الخلود، إذ فاز عليه في ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

التأهل جاء بفضل تألق عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى النمور، الذي نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح من أصل عشر واجهها.

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واحتفالًا به، ردد الجمهور في المدرجات هتافه الشهير "سابو ليه"، والذي كان يردده الاتحاديون عادةً للسخرية من النصر للتفريط في المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ويبدو أنه سيتم اعتماده الفترة المقبلة على الهلال والمعيوف.

يشار إلى أن "راعي المعروف" كان قد رحل عن الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي متجهًا للنادي الجداوي، بعدما تعاقد النادي العاصمي مع الحارس المغربي ياسين بونو، واعتمده كحارسه الأساسي.

لكن يجلس المعيوف احتياطيًا مع الاتحاد في دوري روشن، واعتمد عليه المدرب البرتغالي نونو سانتو كأساسي في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام أولماليك الأوزبكي، بخلاف لقاء كأس الملك الليلة.