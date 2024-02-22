"الوقت أصبح مثاليًا" .. توني كروس يفجر مفاجأة في ألمانيا قبل يورو 2024

لاعب وسط ريال مدريد يكشف عن مفاجأة مثيرة للاهتمام

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن مفاجأة مدوية قبل انطلاق كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

وتقام منافسات يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، حيث يسعى منتخب الماكينات لتدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين للتتويج باللقب على أرضه.

ونشر توني كروس عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له بقميص منتخب ألمانيا، مُعلنًا عن عودته مرة أخرى لقيادة منتخب الماكينات، في بطولة يورو 2024.

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وجاء نص ما كتبه كروس كالآتي: "أيها الناس، سأعود مرة أخرى إلى منتخب ألمانيا خلال شهر مارس، لأن المدرب سألني وأشعر أنني في مزاج جيد والوقت ثالي".

وأضاف لاعب وسط ريال مدريد قائلًا: "متأكد أن المنتخب الألماني في يورو 2024، سيقدم أكثر بكثير مما يعتقده الناس".