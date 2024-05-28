"هذا ليس الوقت المناسب" .. ناتشو يحافظ على استقرار ريال مدريد بقرار عقلاني

عملاق إيطاليا يراقب نجم الميرنجي

حسم المدافع الإسباني ناتشو هيرنانديز، نجم وقائد ريال مدريد، قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث لا تزال أمامه المباراة الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند، السبت المقبل على ملعب "ويمبلي" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو في تصريحات مقتضبة لإذاعة "أوندا سيرو": "لقد قررت ما سأفعله عندما ينتهي الموسم ولكنني لن أقول ذلك حاليًا، هذا ليس الوقت المناسب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أو حتى كوني القائد الحالي للفريق لن يغير قراري".

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، قد أعلن في وقت سابق أن ناتشو على رادار العملاق الإيطالي إنتر الذي يرغب في ضمه بالموسم المقبل.

في المقابل، يبدو ناتشو منفتحًا على الرحيل عن الميرنجي بنهاية الموسم حيث تلقى عدة عروض من إنتر والدوريين الأمريكي والسعودي، وسيبلغ ريال مدريد بقراره بعد نهائي الأبطال.

وكان إنتر على أعتاب التعاقد مع ناتشو في الموسم الماضي، إلا أن اللاعب الإسباني فضل تجديد عقده مع النادي الملكي لمدة عام.