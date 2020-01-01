رئيس البرازيل يستعين بالوصل الإماراتي للحديث إلى شعبه

جمهور الوصل يُطلق عليه الرئيس الوصلاوي

كرر جايير بولسونارو؛ رئيس دولة البرازيل، استعانته بقميص نادي الوصل الإماراتي، خلال حديثه إلى شعب بلاده، ليثير تساؤلات الكثيرين.

في مستهل شهر إبريل الجاري، حضر الرئيس البرازيلي اجتماعًا رسميًا مع مسؤولين من الهند، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مرتديًا قميص النادي الإماراتي.

كريستيان تريش لجول : لم أنتقل إلى الوصل بسبب الأموال وأعيش أوقاتًا جميلة في دبي

المزيد من الفرق

وتجدد الأمر أمس الإثنين، إذ خرج بولسونارو في حديث مع الشعب البرازيلي، عبر خاصية "لايف" في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر مرتديًا قميص الإمبراطور أيضًا.

وأرجعت بعض التقارير وصول قميص الوصل للرئيس إلى البرازيلي دانيلو ألفيس؛ المدير الفني السابق للفريق الإماراتي، إذ قام بإهدائه إلى رئيس بلاده، بناءً على طلب راشد بالهول؛ رئيس النادي.

واحتفى جمهور الوصل بالصورة وأطلقوا على بولسونارو لقب "الرئيس الوصلاوي" ووصفوا فريقهم بالعالمي، وحظيت الصورة بانتشار واسع عبر السوشيال ميديا وبين الجماهير العربية خاصة في الإمارات.

الرئيس البرازيلي ليس الأول الذي يحصل على قميص الوصل، إذ كان الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي قد أهداه لرئيس بلاده ماوريتسيو ماكري على هامش مباراة أساطير فياريال الإسباني وبوكا جونيورز عام 2017، وقد كان خلال تلك الفترة المدير الفني للفريق الإماراتي.

وحصل باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية كذلك على قميص الفهود بعدما أهداه له مشجع الوصل "سالم الكربي".