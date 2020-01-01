كريستيان تريش لجول : لم أنتقل إلى الوصل بسبب الأموال وأعيش أوقاتًا جميلة في دبي

كان لجول الحوار الحصري مع اللاعب الألماني وجاء فيه ما يلي

كشف اللاعب الدولي الألماني السابق كريستيان تريش لاعب نادي الوصل الإماراتي الحالي، عن الظروف والتحديات التي يمر بها خلال الفترة الحالية، بعدما وقع للفريق الإماراتي في أوائل فبراير الماضي.

وفي حوار حصري مع جول كشف تريش عن العديد من الكواليس التي والأمور التي يمر بها حاليًا خلال فترة توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان لجول الحوار الحصري مع اللاعب الألماني وجاء فيه ما يلي

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كيف حالك أنت وعائلتك في دبي الآن؟

لحسن الحظ نحن بخير، ونستمتع بوقت جيد، حيث نستيقظ على الشمس والبحر كل يوم، ولا يزال لدينا إمكانية لمغادرة المنزل والعودة إليه بدون صعوبات.

ما هي رد فعل دولة الإمارات على الأزمة الحالية بعد تفشي فيروس كورونا؟

تم إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، كما تم أيضًا إغلاق بعض المرافق العامة والمعالم السياحية، وأصبح الدخول إلى الدولة صعب جدًا، أما الحياة داخل في دبي فهي واقعية بشكل نسبي.

هل ما زلت تلعب كرة القدم خلال الفترة الحالية؟

لحسن حظي أمارس بعض التدريبات المُخطط لها من قبل النادي، لمحاولة الحفاظ على اللياقة البدنية، على خلفية تعليق الدوري مؤقتًا.

هل ما زلت تجرؤ على الخروج إلى الأماكن العامة؟

نعم بشكل عام هناك إمكانية للخروج، ولكننا نرتدي الأقنعة عندما نذهب للتسوق، وما نحرص عليه هو عدم المكوث طويلاً في التسوق.

كيف تقضي وقت فراغك؟

أتواجد بشكل دائم مع أطفالي ونساعد بعضنا في الواجبات المنزلية، ونحن محظوظون لأننا نعيش في مجمع سكني لديه شاطئ خاص ولدينا أيضًا مسبح ولكنه تم إغلاقه مؤخرًا، كما أحاول من زوجتي تحسين اللغة العربية.

ما هي الأفكار التي تدور في عقلك أثناء الأزمة التي نمر بها؟

لابد من توجيه كل التحية إلى الأبطال الحقيقين الذي يعملون بكل جهد لمكافحة تفشي الفيروس، أمثال الأطباء والمتاجر الكبرى والصيدليات وغيرهم الكثير.

هل عقدك يستمر حتى يونيو فقط؟

نعم بالفعل، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وهذا سيعتمد على إيجاد طريقة للقضاء على هذا الوباء.

لعبت مباراتين فقط مع الوصل، ما هو انطباعك عن كرة القدم في الإمارات؟

لا يُمكن التقليل من مستوى الكرة هنا، والفارق الوحيد هو إذا فقدت الكرة فلن يبدأ ضغط المنافس عليك بشكل فوري، حيث يميل المنافس إلى العودة للدفاع والانتظار في الخلف، ولسوء حظي لم أحصل على فرصة أكبر للتواجد في الملعب بعد توقف المسابقة.

كيف وصل لك عرض الوصل الإماراتي؟

عن طريق زميلي لوكاس جالفاو الذي نصح المدير الفني للفريق لورينتو ريجيكامب بضمي وبالفعل تواصل معي المدير الفني، وأبلغت أسرتي بهذا العرض ووافقوا على الانتقال إلى دبي.

هل انتقلت إلى الوصل بسبب الأموال؟

بالعكس تمامًا الأمر غير متعلق بالأموال، فلو كنت أبحث عن المادة لرحلت إلى أستراليا كان لدي عرض أفضل ماديًا من فريق ميلبورن فيكتوري، وغيرها من العروض، ولكنني فضلت خوض تجربة جديدة لي مع أسرتي.