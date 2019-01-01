العبدلي يُوضح أسباب غياب جروهي وفيلانويفا عن مباراة الاتحاد أمام الوصل

المدير الفني الجديد للاتحاد تمكن من قيادة الفريق للفوز على الوصل خارج ملعبه في كأس محمد السادس، وقد استبعد فيلانويفا وجروهي من التشكيل وهنا يُوضح

أوضح محمد العبدلي المدير الفني الجديد للاتحاد أن غياب الثنائي مارسيل جروهي وكارلوس فيلانويفا عن المباراة أمام الوصل في كأس محمد السادس للأندية البطلة كان سببه نظام البطولة.

ونجح المدرب السعودي الذي خلف المقال لويس سييرا في الفوز بأول مباراة له مع الاتحاد، وكانت ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية على استاد زعبيل، بهدفين مقابل هدف واحد.

فيديو | حمدالله جاهز لديربي الرياض بين الهلال والنصر

ودفع العبدلي بخمسة أجانب في تشكيله الأساسي أمام الوصل واستبعد حارس المرمى البرازيلي وصانع الألعاب التشيلي، وقد علل الأمر بنظام البطولة الذي لا يسمح سوى بمشاركة 5 أجانب، مشددًا أنه اختار الأفضل والأنسب للفريق.

وأضاف حول المباراة لصحيفة الرياضية "أعمل مع الجهازين الفني والإداري وفق رؤية فنية مختلفة عن السابق، ويعي الجميع بأن انتصارنا الأخير على الوصل الإماراتي في بطولة كأس محمد السادس، بمثابة رفع للروح المعنوية للاعبين، وأسعى إلى إيجاد العديد من الحلول الفنية في المباريات المقبلة".

وعن سلوك إيميليانو فيشيو لحظة خروجه من الملعب ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، قال العبدلي "هذه أمور تحصل للاعبين كثر، وبالتالي هي مشكلات بسيطة، اللاعب حضر أمس إلى العيادة ويتدرب بكل اجتهاد مع اللاعبين".

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة أبها في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.