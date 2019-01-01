فيلانويفا يقود الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي

غاب كارلوس فيلانويفا عن مباراة الاتحاد ضد الوصل في البطولة العربية، لكن متوقع عودته للتشكيل الأساسي أمام أبها في ثامن جولات الدوري السعودي

يُواصل الاتحاد تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها مساء غدٍ الأحد لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وستكون تلك المباراة الأولى محليًا للمدرب السعودي محمد العبدلي الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفًا للويس سييرا، والذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

العبدلي يُوضح أسباب غياب جروهي وفيلانويفا عن مباراة الاتحاد أمام الوصل

ونجح الاتحاد في الفوز على الوصل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطولة الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، وقد غاب عن هذا اللقاء لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي تعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة إثر تراجع مستواه هذا الموسم.