الوصل والوحدة يستهدفان التعاقد مع حارس النصر الإماراتي

ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكدت تقارير صحفية إماراتية تلقَّى محمد يوسف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الإماراتي، عرضين من ناديي الوصل والوحدة من أجل التعاقد مع اللاعب.
التقارير اكدت أن الحارس اقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بعد رفض مسؤولو النصر تجديد تجربتهم معه.
وأوضحت التقارير أن محمد يوسف حارس مرمى النصر الإماراتي، تلقى عرضين من ناديين يلعبان في دبي وأبو ظبي، للانتقال لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
النصر كان قد تعاقد مع يوسف قادمًا من نادي الشارقة، وذلك مع بداية الموسم، وشارك مع النصر في 17 مباراة منذ انضمامه للفريق.
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يُذكر أن نادي النصر يحتل المركز التاسع في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي برصيد 30 نقطة.
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