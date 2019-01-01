ريجيكامب: طرد ميليسي لم يكن ليغير الكثير ضد الوحدة

لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل يتحدث بعد التعادل مع الوحدة 2-2 في دوري الخليج العربي الإماراتي

قال لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل أن طرد لاعب الوحدة نيكولاس ميليسي خلال مبارة الفريقين في دوري الخليج العربي يوم أمس لم يكن ليغير الكثير في سيناريو المباراة.

وكان الحكم قد طرد لاعب وسط الوحدة ثم تراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

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ريجيكامب قال عن الواقعة "لا أحب الحديث كثيرًا عن التحكيم أو لاعبي الفريق المنافس، ولا أظن أن طرد ميليسي كان سيغير الكثير في المباراة لأن الوحدة قادر على الفوز حتى بـ10 لاعبين".

المدرب الروماني استدرك منتقدًا التحكيم، بقوله حسبما نقلت قناة دبي الرياضية "أعتقد أننا نستحق ركلة جزاء صحيحة وواضحة في الشوط الثاني، لا أفهم لماذا لم يعد الحكم لتقنية الفيديو في هذه الحالة. ركلة الجزاء التي لم تحتسب كانت ستتسبب في الإنذار الثاني لميليسي وطرده".

وعن المباراة قال ريجيكامب صاحب الـ44 عامًا "الفريقان قدما مباراة هجومية ممتعة ومفتوحة من الجانبين، ولكن كان يجب علينا إنهاء اللقاء وتسجيل الهدف الثالث عندما أتيحت لنا الفرصة".

يُذكر أن التعادل لم يخدم مصالح الفريقين، إذ رفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز السادس والوصل إلى 8 نقاط في المركز الثامن.