مدرب الوحدة: قدمنا مباراة جيدة أمام الوصل، لكن الحكم كان دون المستوى

مانويل خمينيز المدير الفني للوحدة يتحدث بعد التعادل مع الوصل 2-2 في دوري الخليج العربي الإماراتي

وجه مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة نقدًا لاذعًا لحكم مباراة فريقه أمام الوصل في سابع جولات دوري الخليج العربي الإماراتي.

اللقاء الذي أقيم أمس انتهى بالتعادل 2-2، وقد قال المدرب الإسباني أن فريقه لعب مباراة جيدة لكن الحكم كان دون المستوى خاصة من حيث احتساب الكثير من الأخطاء لصالح لاعبي الوسط وتحديدًا فابيو ليما.

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مضيفًا "الحكم كان يُطلق صافرته محتسبًا خطأ لصالح الوصل مع كل لمسة للاعب ليما، بعض تلك الأخطاء كان صحيحًا والبعض الآخر لا".

"لهذا أرى أن ما حدث في الشوط الأول لم يكن عادلًا، العديد من الأخطاء التي احتسبها الحكم غير صحيحة من وجهة نظري".

وعن اللقاء وأداء الوحدة، قال صاحب الـ55 عامًا "قدمنا مباراة جيدة، لكننا افتقدنا للحلول بسبب عدم استغلالنا الفرص، استقبلنا هدفين من الوصل نتيجة قلة التركيز على التفاصيل الصغيرة".