فابيو ليما منتقدًا: لا أعلم لم يُستخدم "الفار" في دوري الخليج العربي!

فابيو ليما نجم الوصل ينتقد التحكيم بعد التعادل مع الوحدة 2-2 في دوري الخليج العربي الإماراتي

وجه فابيو ليما نجم الوصل انتقادات لاذعة لحكم مباراة فريقه ضد الوحدة في سابع جولات دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وشهدت المباراة عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها تراجع الحكم عن طرد نيكولاس ميليسي لاعب الوحدة عقب العودة للفار، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء طالب بها الوصل في الدقائق الأخيرة بعد إعاقة علي صالح حسب قولهم.

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اللقطة الثانية أثارت غضب ليما، إذ قال لصحيفة الإمارات اليوم "لا أعلم سبب وجود الفار في مباريات الدوري، بينما لا يتم استخدامها بطريقة صحيحة في الحالات التي تحتاج إلى الاستعانة بالتقنية".

"لا أجد سببًا واضحًا لعدم استعانة حكم المباراة بتقنية الفيديو، للتأكد من صحة الحالة أو عدمها، خصوصًا أن هذه التقنية تم تطبيقها من أجل هذه الحالات، وليس منطقيًا أن تتم الاستعانة بالتقنية لمدة تصل إلى أربع أو خمس دقائق، في الحالة التي تم طرد فيها ميليسي، قبل أن يتم التراجع عن طرده بعد التأكد من (الفار)، بينما عندما كان هناك شك في وجود ركلة جزاء لمصلحة الوصل اكتفى باستعمال السماعة في التواصل مع غرفة التحكم بتقنية الفيديو، رغم أهمية الحالة".

تابع ليما "قبل بدء الموسم، كان هناك اهتمام كبير من اتحاد الكرة ولجنة الحكام لشرح طريقة تطبيق التقنية لجميع الأندية، وجاء إلى اللاعبين مسؤولون لشرح الحالات التي تستحق الاستعانة بالفار، بينما على أرض الواقع لم نشاهد ذلك يحدث في الملعب".