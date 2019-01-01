الوصل والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الوصل 0 × 0 الإتحاد

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على الجانب الآخر تأهل الوصل لدور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الهلال السوداني، بعدما انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في دبي قبل أن يُهزم بهدفين مقابل هدف خارج الديار، هذا الهدف الذي صعد بالامبراطور الإماراتي إلى ثمن النهائي، ولكن على المستوى المحلي لم يكن الحال أفضل من مُنافسه "نادي الاتحاد" حيث يحتل يتذيل الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد نقطة واحدة فقط بعد خوض 4 جولات، حيث هُزم في ثلاث وتعادل في مباراة وحيدة.

حسم العميد التأهل إلى دور الـ16 بعدما انتصر على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32، قبل أن يتعادلوا سلبياً في مباراة الإياب ليتأهل النمور إلى دور الـ16 في البطولة العربية، ولكن على الجانب المحلي فالمونديالي يُقدم أداءً لا يُرضي جماهيرة حتى الآن، حيث هُزم في 4 مباريات كاملة من 7 جولات خاضها في الدوري السعودي، والتي كانت آخرها ضد الوحدة، ليحتل بذلك المركز الثامن برصيد 9 نقاط فقط.