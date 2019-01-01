بعثة الوصل تصل العراق لمواجهة الزوراء

مباراة مهمة جدًا للفريقين في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت بعثة الوصل الإماراتي للعراق لخوض مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام الزوراء.

ويلتقي الفريقان مساء الإثنين 11 مارس القادم بعدما حقق كلاهما نتيجة إيجابية في الجولة الأولى، إذ تفوق الوصل على النصر السعودي بهدفين دون رد على ملعب زعبيل، فيما عاد الزوراء من مواجهة ذوب آهن أصفهان في إيران بنقطة التعادل السلبي.

وترأس البعثة حميد يوسف عضو مجلس ادارة النادي والمشرف على الفريق الأول، بجانب أعضاء الجهاز الفني والإداري، إضافة إلى 18 لاعباً هم:

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حميد عبدالله، سلطان المنذري، عبدالله صالح، عبدالرحمن علي، عبد الله جاسم، سالم العزيزي، أحمد عيسى، فارس خليل، علي سالمين، خميس إسماعيل، أحمد سالم، عبد الله كاظم، فابيو دي ليما، خليل خميس، خالد الشيباني، حسن محمد، علي صالح، يوسف أحمد.

ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمدربين مساء الأحد، ومن ثم سيخوض الوصل تدريبه الأساسي على ملعب المباراة، وستعود البعثة إلى دبي يوم الثلاثاء القادم.

