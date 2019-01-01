الوصل الإماراتي يُخصص 16 حافلة لدعم الهلال أمام النجم الساحلي

الهلال يواجه النجم الساحلي التونسي غداً الخميس 17 أبريل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الوصل الإماراتي دعمها الكامل لنادي الهلال السعودي عن مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وقال حساب الوصل عبر تويتر : "تم تخصيص ١٦ حافلة لنقل جماهير الهلال إلى إستاد هزاع بن زايد، لدعم فريقهم في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وستتواجد الحافلات غداً الخميس أمام مقر النادي بزعبيل في تمام الساعة ١٢ ظهراً، علما بأن تحركها سيكون في تمام الواحدة ظهراً".

الهلال يواجه النجم الساحلي التونسي غدًا الخميس 17 أبريل على ملعب هزاع بن زايد في نهائي البطولة العربية.

سبب آخر يجلعنا نعشق هذه اللعبة، وهو قدرتها على استخراج هذا الكم الصادق من المشاعر بداخلنا ❤️

فقط انظروا لهذا الطفل كيف تفاعل مع فوز #الهلال 💙



(📽️: @3_rayann) pic.twitter.com/BH85ILlzxK — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019

وكان حساب الوصل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد غرد أمس : " نبارك لنادي الهلال السعودي تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف الحساب : "نرحب بالأشقاء في نادي الهلال وجماهيره في بلدهم الثانية الإمارات، ونعلن عن توفير حافلات لنقل جماهير الهلال من أمام مقر النادي إلى إستاد هزاع بن زايد لمساندة فريقهم في المباراة النهائية".

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وكان الهلال قد تأهل إلى مباراة نهائي كأس زايد عقب تخطى مواطنه الأهلي في نصف نهائي البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.