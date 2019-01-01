الوحدة والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث وجريات مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020

الوحدة 0 × 0 النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

41’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالرزاق حمدالله بعد مشادة مع جابر عيسي

40’ مرور رائع من نور الدين أمرابط ومن ثم يمررها إلى حمدالله داخل يسار المنطقة لكنه سددها بجوار القائم الايسر

39’ محاولات علي استحياء من لاعبي الوحدة للتقدم إلى الأمام

37’ محاولة التوغل من نور الدين أمرابط من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

36’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

35’ انطلاقة من حمدالله لداخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

34’ محاولة الإختراق من جوليانو من علي حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

33’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر

32’ توقف اللقاء لسقوط مختار علي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

31’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من نور الدين أمرابط لكن ابعدها الحارس مصطفي زغبة إلى ركنية

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

⏱ د 30 [0-0] ⚽ ◀ !

مرور نصف ساعة ولازال

التعادل السلبي حاضر بين الفريقين . #الوحده_النصر pic.twitter.com/6FSZes2tKK — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) November 24, 2019

29’ عرضية من جودوين من الجهة اليسري لكن ابعدها مايكون بيريرا إلى رمية تماس

28’ تنفيذ الخطأ من عبدالرزاق حمدالله بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وترتد له ليمررها إلى يحيي الشهري الذي أرسلها عرضية أمسكها الحارس بثبات

27’ يحيي الشهري يرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد له من جديد ويحاول التوغل بها لكن تدخل الدفاع بشكل قوي والحكم يحتسب خطأ من يسار المنطقة لصالح النصر

26’ عرضية من يحيي الشهري من الجهة اليسري ابعدها الدفاع إلى ركنية

25’ انطلاقة رائعة من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية على القائم القريب حاول حمدالله استلام الكرة لكنها طالت وابعدها الدفاع

24’ ركنية للوحدة تنفذ بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

23’ انطلاقة من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسل عرضية أرضية فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع بنجاح

22’ ضغط قوي من لاعبي النصر على دفاعات الوحدة لمحاولة البحث عن هدف التقدم

21’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها مايكون بيريرا برأسية فى إتجاه جوليانو فيكتور على يسار المنطقة ليرسلها عرضية لكنها بدون متابعة

20’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحيي الشهري لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام حمدالله الذي استلم الكرة وسددها تسديدة قوية ابعدها مصطفى زغبة ببراعة

19’ انطلاقة من علي حدود المنطقة عن طريق نور الدين أمرابط ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

18’ تسديدة من نور الدين امرابط من علي حدود المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتمر بعيدة عن مرمي مصطفي زغبة

17’ سيطرة وتمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي النصر

16’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق جوليانو فيكتور لكن تألق الحارس مصطفي زغبة وابعد الكرة ببراعة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

⏱ د 15 [0-0] ⚽ ◀ !

مرور ربع ساعة بدون أهداف في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع . #الوحده_النصر pic.twitter.com/sZnTjE3ZqK — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) November 24, 2019

14’ تمريرة رائعة من الجهة اليمنى فى إتجاه جودوين علي يسار المنطقة ليتلقاها ويسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس برادلي جونز بنجاح

13’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الوحدة فى منتصف ملعبهم

12’ توقف اللقاء لسقوط عبدالرزاق حمدالله ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

11’ ياربااااااااااه،،،، الحارس مصطفي زغبة يتصدي لهدف مؤكد من أمام حمدالله بعد تمريرة رائعة من يحيي الشهري تضع حمدالله منفرداً بالمرمي ومحاولة التسديد من المغربي لكن تدخل معه الحارس مصطفي زغبة وتصدي لها ببراعة

10’ توغل رائع من حمدالله من يسار المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية خطيرة لكن ابعدها الحارس مصطفى زغبة من أمام الجميع

9’ تمريرة طولية من سلطان الغنام فى إتجاه عبدالرزاق حمدالله لكنها مرت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

8’ انطلاقة من عبدالله الزوري ثم يمررها على يسار المنطقة إلى كرايج جودوين الذي أرسلها عرضية لكنها مرت من الجميع

7’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

6’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من يحيي الشهري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

5’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي على جوليانو فيكتور

4’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق كرايج جودوين ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها من أمامه سلطان الغنام

3’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من يحيي الشهري لداخل المنطقة يرتقي لها مايكون بيريرا ويسددها برأسية قوية أمسكها الحارس مصطفي زغبة

2’ تمريرة طولية من مايكون بيريرا فى إتجاه عبدالرزاق حمدالله على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على المهاجم المغربي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أيمن يحيي / عمر هوساوي / خالد عبدالعزيز الغوينم / عبدالرحمن الدوسري / فهد محمد الجميعة / أحمد موسي / فراس البريكان / عبدالإله علي العمري

النصر: يبدأ المدرب روي فييتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي حوتز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالله مادو / عوض خميس آل مفرج / مختار علي / بيتروس ماتيوس / نور الدين أمرابط / جوليانو فيكتور / يحيي الشهري / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / علي النمر / راضي مشعل العتيبي / عبدالرحمن الريو / حسان تمبكتي / أحمد عبده جابر / فيصل درويش / عبدالله شملح الجدعاني

#الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦



[👥] التشكيلة الأساسية

👈 ها هنا قائمة الأحد عشر لاعباً !

الذين اختارهم

السيد "كارينيو" لمباراة اليوم !

🔴⚪🔴

" شـدوا الـحـيـل الـلـه مـعـاكـم "

" شـدوا الـحـيـل و احنا وراكـم" ! 🎶#الوحده_النصر ⚽#لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/1dkbJ64ll0 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) November 24, 2019

الوحدة: يبدأ المدرب جوزيه دانيال كارينيو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من مصطفي زغبة / فواز علي خريص الصقور / ألبيرتو بوتيا / ريناتو تشافيس / عبدالله الزوري / انسيلمو دي مورايس / وليد باخشوين / ماركوس جويلليرم / جابر عيسي / كرايج جودوين / يوسف نياكاتي

تشكيل الفريقين:

مباراة خاصة بالنسبة لكارينيو مدرب الوحدة، والذي أشرف على تدريب النصر في ولايتين من قبل وحقق معهما العديد من الإنجازات، إلى جانب أهمية المباراة بالنسبة للنصر حتى ينفرد بصدارة الترتيب في ظل انشغال الهلال بإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

الوحدة يتواجد حاليًا في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الهلال، لكن فارق الأهداف يجعل الأخير في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

في الوقت نفسه، فإن الوحدة وبعد تولي المدرب الأوروجويائي كارينيو مهامه الفنية، عاش تطورًا ملحوظًا في الأداء جعله في وصافة الترتيب بفترة من الفترات، غير أن الأمور وقبل التوقف الدولي قد ساءت نسبيًا بتلقيه هزيمتين متتاليتين من الشباب وكذلك الرائد.

العالمي كان يعيش حالة مميزة قبل التوقف الدولي الأخير، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري كان أبرزها على الإطلاق الفوز على الغريم التقليدي، الهلال، بهدفين من توقيع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ليعود النصر من جديد إلى قمة ترتيب البطولة بالتساوي مع الزعيم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد الوحدة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./