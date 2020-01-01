مدرب الوحدة يكشف موقف إسماعيل مطر وزميليه من مواجهة النصر

مباراة منتظرة في الدوري الإماراتي

يستعد الوحدة الإماراتي للحلول ضيفًا على فريق النصر في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد أكد مدربه مانولو خيمينيز على صعوبة اللقاء وأهميته للفريقين.

الوحدة وتحت قيادة مدربه الإسباني تطور وتحسن للغاية على صعيد الأداء والنتائج مؤخرًا، إذ صعد من المركز التاسع إلى الرابع على بُعد 7 نقاط من شباب الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي، وجمع 4 نقاط من مباراتيه في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا .

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خيمينيز أشاد بمنافسه القادم على استاد آل مكتوم بنادي النصر، قائلًا " النصر يمتلك توليفة من اللاعبين المميزين بقدرات عالية، لكن الوحدة لديه الحافز الكبير لمواصلة العمل لتحقيق النتائج الإيجابية".

وأوضح المدرب أن موقف نجم وقائد الفريق "إسماعيل مطر" من لعب اللقاء سيتحدد خلال اليومين القادمين، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا، فيما أشار خيمينيز لجاهزية محمد برغش للعب بعد انتظامه في التدريبات.

وأكد صاحب الـ56 عامًا أن عبد الله الرفاعي لن يكون ضمن قائمة الوحدة للمباراة، إذ مازال يُعاني من ضغط على العضلة وهو ما جعل الجهازين الفني والطبي يُفضلان عدم الدفع به تجنبًا لإصابته.