مدرب العين: إنتر لم يكن ليفوز بدوري الأبطال إلا بأسلوب مورينيو

مدرب العين يتحدث عن حديث مورينيو حول الدفاع

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أن فريق إنتر الإيطالي لم يكن ليُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 سوى بالأسلوب الدفاعي الذي اتبعه معه مدربه حينذاك جوزيه مورينيو، مشددًا أن ذلك الأسلوب لا يصلح مع جميع الفريق ولا يمكن أن تلعب به مثلًا أندية ريال مدريد وبرشلونة.

إيمانويل كان مساعد مورينيو خلال تواجده في الإنتر، وقد سُئل عن قول المدرب البرتغالي بأن الدفاع من يجلب البطولات، فأجاب قائلًا "أعتقد أن الأمر يعتمد على أسلوب لعب الفريق وطبيعة اللاعبين الذين يضمهم في قائمته، والأمر الذي أعتقد بأنني متأكد منه تمامًا هو أن إنتر ما كان ليحصد لقب دوري أبطال أوروبا إلا بتلك الطريقة التي لعب بها جميع مبارياته في المسابقة، وبالتأكيد لا يمكن أن نرى ريال مدريد أو برشلونة يلعبون بنفس الأسلوب لتحقيق ذات اللقب والأمر المهم هو نوعية اللاعبين الذين تضمهم القائمة".

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أضاف حول استقبال فريقه لخمسة أهداف خلال مواجهة الوصل في كأس رئيس الدولة "استقبلت شباكنا بالفعل خمسة أهداف ولكننا بالمقابل نمتلك مهاجمين اثنين على أعلى مستوى وخط هجومنا قوي نجح في إحراز ستة أهداف بالمباراة الماضية ولذلك حتا ينبغي أن يكون حذرًا في مواجهة العين".

تابع "مباراتنا القادمة ستكون مختلفة عن مواجهتنا أمام الوصل، لذلك ينبغي علينا أن نعتمد أسلوب واضح عندما نلعب بالكرة ودونها، وعلينا أن نكون صبورين عندما نستحوذ على الكرة وعدم التسرع في إحراز الأهداف، وبالمقابل يتوجب علينا أن نكون منظمين ونظهر التركيز العالي في حالة افتقاد الكرة".

واصل قائلًا عن مباراة الجولة القادمة من دوري الخليج العربي الإماراتي بين العين وحتا "المباراة لن تكون سهلة، لأن المنافس فريق جيد ويسعى إلى الاستحواذ، بالإضافة إلى أنه يلعب على أرضه ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية".

"يتوجب علينا أن نظهر قوتنا الحقيقية وتركيزنا العالي منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة، خصوصًا وأننا نعيش في الوقت الحالي لحظات جيدة وندرك ما المطلوب منا في بطولة الدوري والمباراة القادمة غاية في الأهمية وهدفنا حصد النقاط الثلاث مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس".