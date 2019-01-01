إدارة الوحدة تدرس التعاقد مع سامي الجابر

الأمر لم يتعدى كونه مجرد اقتراح من قبل مسؤولي النادي حتى الآن

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الوحدة السعودي أن الإدارة تدرس التعاقد مع المخضرم سامي الجابر من أجل قيادة الفريق الأول خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الأمر لم يتعدى كونه مجرد اقتراح من قبل مسؤولي النادي حتى الآن.

وأضافت التقارير أن التفكير في سامي الجابر يأتي بسبب عدم رضا الإدارة الحالية على بداية الفريق تحت قيادة المدير الفني الكرواتي ستيفانوفيتش.

وخلال مباراتين بالدوري السعودي للمحترفين لم يتمكن الفريق من جمع أي نقطة حتى الآن، ويتوقف رصيده بدون نقاط.

وأكدت التقارير أن إدارة الوحدة لم تدخل في مفاوضات مع الجابر حتى الآن بشكل رسمي في انتظار حسم موقفها النهائي.

تقارير - مدرب الهلال يستهدف التعاقد مع الروماني بول أنتون

يُذكر أن أخر تجارب الجابر التدريبية كانت مع نادي الشباب السعودي قبل أن يتولى رئاسة نادي الهلال السعودي بداية الموسم قبل الماضي.