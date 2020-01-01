مدرب الوحدة: لا نفكر بمواجهة الأهلي الصعبة في آسيا، بل الخطير بني ياس

أسبوع صعب أمام الوحدة

يخوض الوحدة الإماراتي أسبوعًا صعبًا على الصعيدين المحلي والقاري، إذ يواجه بني ياس في الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي يوم الخميس القادم، ومن ثم يستضيف الأهلي السعودي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا .

وقد أكد مدربه مانولو خيمينيز أنهم لا يفكرون حاليًا بالمواجهة القارية ضد الفريق السعودي، بل بمواجهة بني ياس الذي وصفه بالخطير في دوري الخليج العربي الإماراتي .

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الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أندية العين والشارقة والجزيرة التي تُطارد شباب الأهلي صاحب الـ36 نقطة في الصدارة، فيما يتواجد بني ياس في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويمتلك الفريقان أفضل سجل للنتائج في الجولات الأخيرة من الدوري الإماراتي، إذ حقق الوحدة 4 انتصارات متتالية فيما فاز بني ياس في مبارياته الثلاثة الأخيرة، وهو ما دعا المدرب الإسباني للتأكيد على أهمية وصعوبة المواجهة مطالبًا فريقه بالاستمرار في تقديم أداء قوي مثلما فعل في لقاء الديربي أمام الجزيرة في الجولة الماضية.

مضيفًا "الفريقان يعيشان حالة جيدة على صعيد الأداء والنتائج، وأعتقد أن بني ياس لن يكون منافسًا سهلًا خاصة مع تحقيقه 3 انتصارات متتالية وهو ثاني أكثر الأندية فوزًا في المباريات الأخيرة بعد الوحدة".

وحول مدى تأثر الفريق بالمواجهة الآسيوية ضد الأهلي، قال خيمينيز "لا نفكر بالمواجهة القارية الصعبة ضد الأهلي السعودي، تركيزنا حاليًا منصب على مباراتنا مع بني ياس".

المدرب أتم بإبداء سعادته بقدرة فريقه صناعة الكثيرة من الفرص لكن منتقدًا في نفس الوقت إهدار العديد من تلك الفرص والحاجة لمحاولات كثيرة لإحراز الهدف.