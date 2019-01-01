الوحدات: غلق التدريبات أمام الجمهور قرار فني وإداري

النادي الأردني منع جمهوره من متابعة التدريبات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال زيد أبو حميد مدير نشاط كرة القدم في الوحدات الأردني أن قرار غلق التدريبات أمام الجمهور كان قرارًا فنيًا وإداريًا.

وكان تدريب الفريق يوم أمس قد شهد تعدي أحد المشجعين على بهاء فيصل هداف الفريق والدوري الأردني، وقد أكد أبو حميد أن تلك الحادثة هي السبب المباشر خلف قرار منع الجمهور من متابعة التدريبات.

وأكد خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي أن الجماهير هي الداعم الأساسي للفريق وأحد أهم أسباب نجاحاته الكبرى لجميع الأنشطة الرياضية في النادي بما فيها كرة القدم.

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وأضاف أبو حميد "الجهاز الفني والإداري يعتز بالجماهير كافة ويشكرها على الدعم الكبير الذي تقدمه، وإغلاق التدريبات يأتي لإبعاد اللاعبين عن أي ضغوطات وللحفاظ على قمة تركيزهم في المباريات القادمة".

وأتم موضحًا أن الفريق مقبل على مواعيد مهمة أبرزها مواجهة الجزيرة في الدوري الخميس القادم، بجانب لقاء الجيش السوري في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي، وأخيرًا مواجهة اليرموك في دور الـ16 من كأس الأردن.