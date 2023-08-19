الوجه الجميل لكرة القدم .. ليفربول يحيي ذكرى مشجع إيفرتون

مشجع إيفرتون رحل في حادث مأسوي...

أظهر مشجعو ليفربول، الوجهة الجميل لكرة القدم، في مباراة الفريق اليوم أمام بورنموث، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عندما أحييوا ذكرى رحيل مشجع إيفرتون مايكل جونز.

واستضاف ليفربول، نظيره بورنموث، اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف.

وفي الدقيقة 26 من المباراة، وقف الحضور في ملعب آنفيلد على قدميه، إحياءً لذكرى رحيل مايكل جونز، الذي توفى عن عمر 26 عامًا، أثناء عمله في بناء ملعب إيفرتون الجديد.

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وتوفى جونز متأثرًا بإصابته التي تعرض لها أثناء عمله في بناء الملعب الجديد، في منتصف الأسبوع الماضي، وأحيى جمهور ليفربول ذكراه اليوم، بغناء نشيد "لن تسير وحدك أبدًا" مع رفع أعلام إيفرتون في المدرجات.

وسبق وأن زار لاعبو ليفربول وجهازهم الفني، موقع الحادث ووضع المدرب يورجن كلوب، إكليلًا من الزهور في موقع الحادث، ثم وقف الجميع دقيقة صمت على روح مايكل جونز.

ومن جانبه كان نادي إيفرتون قد نشر بيانًا، بشأن رحيل جونز وقدم النعي خلاله، بينما زار لاعبو الفريق ومدربهم شون دايتش، موقع الحادث يوم الجمعة الماضي.