"الوجه الآخر يظهر خارج الهلال" .. نيمار يعوض خسارته ويكسب 500 ألف دولار!

ماذا يفعل نيمار في إجازته بلوس أنجلوس؟

يواصل نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، إثارة الجدل بين جماهير المملكة، أثناء قضاء فترة إجازته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد استعراض لقطة للاعب وهو يمارس لعبة (البوكر) مع نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة، جيمي بتلر.

ويقضي نيمار فترة إجازته من الهلال، في مدينة لوس أنجلوس، حيث قام بزيارة معسكر منتخب البرازيل، الذي يشارك في بطولة كوبا أمريكا 2024، فيما يغيب نجم برشلونة الأسبق عن البطولة، إثر استمرار عملية التأهيل للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، والتي تعرض لها خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكشف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، عن عشقه للعبة البوكر، حيث شارك في بعض البطولات الكبرى، للمُقامرة بأمواله، ليجد فيها وقتًا لقضاء إجازته، حيث خسر نيمار مبلغ 174 ألف دولار أمام نجم كرة السلة بتلر، في بداية اللعبة، ولكنه أنهى اليوم فائزًا بأكثر من 500 ألف دولار باسمه، مع عرض أوراقه النقدية بقيمة 100 دولار على وسائل التواصل الاجتماعي، من قِبل مهاجم ميامي ميت.

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وكان نيمار قد وجه صدمة لجماهير الهلال، أثناء تواجده في الولايات المتحدة، بعدما صرّح بأنه سيعود للملاعب مع نهاية شهر سبتمبر المُقبل، ليتأكد غيابه عن الجولات الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، الأمر الذي قد يدفع إدارة الهلال للانتظار حتى فترة التسجيل الثانية، في يناير المُقبل، من أجل قيد اللاعب.

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى صيف 2025، مقابل 90 مليون يورو، وشارك اللاعب في 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، قبل تعرضه لإصابة الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، خلال شهر أكتوبر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لينتهي موسمه مبكرًا مع الهلال الذي توج بالثلاثية المحلية، تحت قيادة المدير الفني جورج جيسوس.