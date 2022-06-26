"الهويش الحكم المفضل للأهلي .. وهناك حرب ضده"

الأهلي في اختبار صعب أمام الشباب

أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن محمد الهويش هو الحكم المفضل للنادي الأهلي، وبالرغم من ذلك هناك حرب تُقام ضده وهناك من يريده أن يصبح كبش فداء الجولة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهويش الحكم المفضل للأهلاويين

الكثيري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "يعلم جميع الحكام السعوديين أن محمد الهويش هو الحكم المفضل للأهلاويين، وفي تواجد لجنة الحكام السابقة برئاسة عمر المهنا قاد الهويش حوالي نصف مباريات الأهلي".

وتابع: "أستغرب من بيان الأهلي الذي هاجم فيه الحكم محمد الهويش العام الماضي، والآن طلبوا حكم أجنبي ولجنة الحكام اختارت الهويش، ولا يوجد أي رد فعل من الأهلي".

واختتم الكثيري تصريحاته قائلًا: "لذلك أتمنى أن لا يكون محمد الهويش هو كبش الفداء في الجولة الأخيرة، لأننا نمتلك 7 حكام دوليين، لماذا جميع المباريات القوية يتم إسنادها للحكم الهويش، هذه حرب ضده".

🗣 سعد الكثيري - محلل تحكيمي:

الحكم محمد الهويش هو الحكم المفضل للنادي الأهلي..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/thVqqVccWj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 25, 2022

اختبار صعب جدًا للأهلي بختام الدوري

يخوض النادي الأهلي اختبارًا قويًا جدًا بالجولة 30 والأخيرة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يواجه الشباب، في مواجهة من أجل الهروب من الهبوط.

الأهلي يحتاج للفوز على الشباب، وتعثر أحد منافسيه على البقاء "التعاون والفيصلي والرائد والباطن"، من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين الموسم القادم.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الـ14 أحد مراكز الهبوط، متساويًا مع الاتفاق صاحب المركز الخامس عشر، وذلك برصيد 31 نقطة.

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