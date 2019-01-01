الهولندي فان مارفيك الأقرب لقيادة المنتخب الإماراتي

جود مفاوضات جادة بين مسؤولي الاتحاد الإماراتي مع المدير الفني الهولندي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت العديد من التقارير الصحفية الهولندية عن اقتراب المدير الفني بيرت فان مارفيك من قيادة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

وأوضحت التقارير وجود مفاوضات جادة بين مسؤولي الاتحاد الإماراتي مع المدير الفني الهولندي من أجل قيادة الأبيض في تصفيات كأس العالم 2022.

مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن عن عدم تجديد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني، عقب الخروج من دوري نصف نهائي كأس آسيا.

التقارير أوضحت أن مارفيك خيار أول ضمن العديد من الخيارات أبرزها مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، ومدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الهولندي فان مارفيك يمتلك خبرة كبيرة مع الكرة الآسيوية، بتوليه تدريب منتخب السعودية، وقيادته للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 12 عاماً.

ولم يتوقف عند هذا الحد بل قاد المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا العام الماضي.