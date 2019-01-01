الهولندي فان مارفيك الأقرب لقيادة المنتخب الإماراتي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت العديد من التقارير الصحفية الهولندية عن اقتراب المدير الفني بيرت فان مارفيك من قيادة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.
وأوضحت التقارير وجود مفاوضات جادة بين مسؤولي الاتحاد الإماراتي مع المدير الفني الهولندي من أجل قيادة الأبيض في تصفيات كأس العالم 2022.
مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن عن عدم تجديد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني، عقب الخروج من دوري نصف نهائي كأس آسيا.
التقارير أوضحت أن مارفيك خيار أول ضمن العديد من الخيارات أبرزها مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، ومدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الإماراتي.رئيس الهلال : لهذا السبب أنزل الملعب والاتحاد القطب الأخر للكرة السعودية
الجدير بالذكر أن الهولندي فان مارفيك يمتلك خبرة كبيرة مع الكرة الآسيوية، بتوليه تدريب منتخب السعودية، وقيادته للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 12 عاماً.
ولم يتوقف عند هذا الحد بل قاد المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا العام الماضي.
بايرن يودّع البطولة من دور الـ 16 لأول مرة منذ 2011 🙄— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019
في عام 2011 برشلونة فاز باللقب 😉
في عام 2011 مانشستر يونايتد كان رفقة فالنسيا في دور المجموعات🧐
في عام 2011 مانشستر يونايتد وصل للنهائي🤨
هذا العام مانشستر يونايتد كان رفقة فالنسيا في المجموعات🤔#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jm3L034gxr