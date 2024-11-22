باستثناء لاعبي الهلال .. منتخب السعودية يلبي دعوة المشاركة في الكأس الذهبية

للمرة الأولى في تاريخ الأخضر

يستعد منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض تجربة جديدة، عندما يستجيب لدعوة المشاركة في بطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية" خلال صيف العام المقبل.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فإن المنتخب السعودي الأول، سيشارك في بطولة الكونكاكاف الذهبية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بدعوى من الاتحاد القاري.

وأشارت المصادر، إلى أن منتخب السعودية سيؤكد مشاركته بشكل رسمي مطلع العام المقبل، وذلك بعد انتهاء تصفيات الكونكاكاف في الربع الأول من عام 2025، فيما تقام مراسم سحب القرعة يوم 10 أبريل من نفس العام.

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وأوضحت، أن المنتخب السعودي سيشارك في هذه البطولة بدون لاعبي الهلال، لارتباطهم مع الزعيم بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة بمشاركة 32 ناديًا عالميًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب من خارج أمريكا الشمالية في الكأس الذهبية، حيث سبق وشاركت منتخبات البرازيل، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، قطر في نفس البطولة بدعوة من الاتحاد القاري.

وكاد المنتخب القطري أن يصنع الحدث عندما بلغ الدور نصف النهائي، خلال مشاركته في نسخة 2021 من الكأس الذهبية، لكنه ودع البطولة على يد الولايات المتحدة.