"الهلال يهزم الاتحاد داخل الملعب وخارجه" .. كتيبة جيسوس تدخل التاريخ بإنجاز جديد

الهلال يكتب التاريخ في كل مباراة..

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يبدو أن نادي الاتحاد؛ هو الضحية المفضلة لعملاق الرياض الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ سواء داخل أرضية الملعب، أو خارجه.

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الهلال هزم الاتحاد "5 مرات"، خلال الموسم الرياضي الحالي، في 3 مسابقات مختلفة؛ هي "دوري روشن السعودي، أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية".

ووصل الزعيم الهلالي، بفوزه مساء يوم الثلاثاء على الأخدود (3-0)، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى النقطة 74 في الصدارة، وبفارق 12 نقطة عن النصر "الوصيف".

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وحطم الهلال بذلك، أعلى رصيد وصل إليه أي فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ والذي كان مسجلًا باسمه هو ونادي الاتحاد "72 نقطة".

وتوّج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، برصيد 72 نقطة من 30 مباراة، بينما حصل العميد الاتحادي، على لقب الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، بنفس عدد النقاط ونفس عدد المباريات.

أما الهلال في الموسم الحالي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ فقد وصل إلى 74 نقطة من 26 مباراة، مع تبقي 8 جولات على النهاية؛ حيث زادت عدد فرق الدوري إلى 18 بدلًا من 16.

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