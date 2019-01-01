الهلال يهرب من الزحام في طوكيو قبل مواجهة أوراوا

الهلال يستقبل الفريق الياباني السبت المُقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

قرر الجهاز الإداري بنادي الهلال السعودي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو الابتعاد عن التواجد في قلب العاصمة اليابانية طوكيو قبل مواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستقبل الفريق الياباني السبت المُقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري باليابان.

التقارير أشارت إلى أن الجهاز الإداري قرر إقامة المعسكر القصير قبل مباراة الإياب بعيدًا عن قلب العاصمة اليابانية من أجل تفادي الزحام المروري المتوقع.

تقارير صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن بعثة نادي الهلال ستطير يوم 17 نوفمبر الجاري بطائرة خاصة من أجل أجراء أكثر من حصة تدريبية قبل مباراة النهائي.

ووصلت عصر أمس بعثة فريق أوراوا الياباني إلى الرياض بعد رحلة جوية طويلة توقفت فجراً في مسقط قبل الوصول إلى المملكة.

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وأدى الفريق تدريباته على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويواصل اليوم استعداداته على الاستاد نفسه على أن يؤدي مرانه الأخير مساء الغد على استاد جامعة الملك سعود الذي سيحتضن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم السبت.