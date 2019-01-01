الهلال ينتظر عودة كاريلو لتحديد موقفه من مباراة النصر

كاريلو كان قد تعرض للإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال عن جاهزية اللاعب البيروفي أندريه كاريلو للتواجد في مباراة فريقه الهلال أمام نادي النصر بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه النصر الجمعة المقبلة ضمن قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلو كان قد تعرض للإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بفترة التوقف الدولية والتي كانت أمام باراجواي.

✨لاعب النصر السابق فابيان إستويانوف يدعم الفريق قبل ديربي الرياض، والسهلاوي يُهديه قميصه.👕 pic.twitter.com/DOtugaJ9MW — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

وكان طبيب منتخب بيرو قد كشف أن إصابة كاريلو طفيفة ولن تمنعه من المشاركة مع فريقه الهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وينتظر الجهاز الطبي بنادي الهلال وصول اللاعب من أجل إجراء فحص طبي عليه، للتأكيد على سلامته وقدرته على المشاركة مع الفريق.

مدرب الوحدة : الهلال الفريق الأفضل في السعودية وآسيا

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة