النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال ينتظر عودة كاريلو لتحديد موقفه من مباراة النصر

آخر تحديث
التعليقات()
كاريلو كان قد تعرض للإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال عن جاهزية اللاعب البيروفي أندريه كاريلو للتواجد في مباراة فريقه الهلال أمام نادي النصر بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه النصر الجمعة المقبلة ضمن قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلو كان قد تعرض للإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بفترة التوقف الدولية والتي كانت أمام باراجواي.

وكان طبيب منتخب بيرو قد كشف أن إصابة كاريلو طفيفة ولن تمنعه من المشاركة مع فريقه الهلال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

اختيارات المحررين

وينتظر الجهاز الطبي بنادي الهلال وصول اللاعب من أجل إجراء فحص طبي عليه، للتأكيد على سلامته وقدرته على المشاركة مع الفريق.

مدرب الوحدة : الهلال الفريق الأفضل في السعودية وآسيا

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة

إغلاق