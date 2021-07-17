الهلال يقدم عرضًا مغريًا لضم أحد نجوم الدوري البرتغالي

هل ينجح الهلال في ضم اللاعب؟

قدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عرضًا لنادي سانتا كلارا البرتغالي من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

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وأشارت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إلى أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا رسميًا قيمته تصل إلى 3 ملايين دولار، لنادي سانتا كلارا من أجل الحصول على خدمات اللاعب الياباني هيديماسا موريتا.

وأكدت الصحيفة على أن النادي البرتغالي يفكر جديًا في الموافقة على عرض نادي الهلال، خاصة وأِن العرض ليس سيئًا، بالإضافة إلى أن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة.

وقدم هيديماسا مستويات مميزة للغاية مع سانتا كلارا خلال الموسم الماضي، وهو ما جعل العديد من الفرق تريد ضمه، أبرزها جلطة سراي التركي.

الهلال نجح في إتمام صفقتين حتى الآن، بالتعاقد مع حمد اليامي من القادسية، والمالي موسى ماريجا من نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.