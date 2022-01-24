الهلال يُقدم عرضًا رسميًا لضم أوباميانج، واللاعب يُبلغهم بالرد

أكد موقع "ذا أتلتيك" تقديم الهلال لعرض رسمي للتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، وذلك رغم الحديث عن قُرب النادي السعودي التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم كولن.

التقارير السعودية تتحدث عن رغبة بطل آسيا في دعم هجومه واستبدال مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس بآخر خلال يناير الجاري واستعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سينطلق في الثالث من فبراير القادم.

ما هي تفاصيل عرض الهلال لضم أوباميانج؟

الصحفي ديفيد أورنستين أكد خلال تقريره أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لآرسنال للتعاقد مع أوباميانج بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن النادي السعودي أبدى خلال عرضه استعداده لمنح المهاجم الجابوني نفس الراتب الذي يتقاضاه من ناديه الإنجليزي، وهو الوحيد الذي قدم مثل هذا العرض.

وأشار أخيرًا إلى وجود عدة أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع أوبامينج أبرزها باريس سان جيرمان، لكن تبقى نقطة الراتب عائقًا أمام نجاح أي مفاوضات مع أي منها، إذ ترفض جميعًا منحه نفس راتبه الحالي.

ما هو موقف أوباميانج من اللعب في الدوري السعودي؟

تقرير ذا أتلتيك أوضح أن رد آرسنال على العرض السعودي مازال مجهولًا، وإن كان المرجح الموافقة عليه، لكنه أوضح أن أوباميانج يرفض تمامًا التوجه للدوري السعودي في هذه المرحلة من مسيرته الكروية.

صاحب الـ32 عامًا المرتبط مع آرسنال بعقد يمتد حتى صيف 2023 مازال يرى نفسه قادرًا على اللعب في أحد الدوريات الكبيرة في القارة العجوز، ولديه رغبة بارتداء قميص أحد الكبار في أوروبا.

المصادر السعودية لا تضع الهلال فقط ضمن قائمة المهتمين بالتعاقد مع أوباميانج، بل جاره النصر كذلك، خاصة بعد فسخه عقد مهاجمه عبد الرزاق حمدالله، ورغم تعاقده مع جوناثان رودريجيز مؤخرًا.

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