الهلال يقدم خدمة العمر إلى النصر .. ويمنع رحيل كريستيانو رونالدو

هل يقبل النصر "خدمة" الهلال ؟

shahid

قدّم نادي الهلال، خدمة كبرى إلى النصر؛ بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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الهلال توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الوحدة (7-6) بضربات الجزاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبتتويج الهلال، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أصبح أمام النصر، فرصتين للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ وهما التتويج بدوري روشن السعودي للمحترفين، أو الحصول على الوصافة.

النصر يحتل حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وتنص اللوائح، على تأهل أبطال الدوري والكأس في الموسمين الماضي والحالي، إلى النسخة القادمة من أبطال آسيا، وفي حال تكرار بطل أي من المسابقتين، يتم اختيار وصيف الدوري، ثم صاحب المركز الثالث وهكذا.

وحصل الهلال، على لقب الدوري الموسم الرياضي الماضي والكأس الموسم الحالي، كما توّج الفيحاء بكأس 2021-2022؛ ليشاركا معًا في البطولة القارية.

وبالتالي ووفقًا للوائح.. فإن بطل ووصيف دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، سيكملا مقاعد السعودية الأربعة، في دوري أبطال آسيا، على أن يتم اختيار صاحب المركز الثالث، حال جاء الهلال، في الترتيب الأول أو الثاني.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدد بـ"الرحيل" عن نادي النصر، إذا لم يشارك الفريق، في دوري أبطال آسيا.

Shahid