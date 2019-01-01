الهلال يقترب من خطف المهاجم ريكاردو جوميز

النادي يُجهز عرضًا لشراء عقد جوميز مبلغًا يقدر بـ 6 مليون يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي أصبح قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب مصادر مطلعة أن انتقال ريكاردو جوميز لاعب بارتيزان بلجراد الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير كانت قد تحدثت عن وجود صراع عربي بين أندية إماراتية وسعودية من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت التقارير أن أندية نادي الشارقة الإماراتي، وفريقي الهلال والأهلي، يستهدفون ضم اللاعب، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة.

الصفقة أقرب أكثر من أي وقت مضي ⌛️



🗞️ وفقًا لتقارير تركية: إدارة النصر وافقت علي دفع راتب سنوي للاعب مباي دياني يقدر ب 5 مليون يورو سنويًا 🤝 وقد صرح اللاعب من قبل أنه لن يوقع مع أي فريق جديد بالصيف إلا إذا حصل على هذا المبلغ 😉



حمد الله ودياني 🔥 أقوى ثنائي بالدوري 🤔 pic.twitter.com/zODznN38E0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

التقارير المقربة من الهلال قالت أن النادي يُجهز عرضًا لشراء عقد جوميز مبلغًا يقدر بـ 6 مليون يورو.

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جوميز، شارك في 49 مباراة مع بارتيزان بلجراد، في الموسم الماضي، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 4 آخرين.

يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، ومن المنتظر أن يكون الروماني رازفان لوسيسكو مدرب باوك اليوناني السابق.