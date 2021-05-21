الهلال يقترب من الصفقة الثانية .. نجم فلامنجو على بُعد خطوة واحدة

بن نافل يسعى لتعويض ضياع صفقة تاليسكا

اقترب الهلال من حسم صفقة جديدة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد سواء للمسابقات المحلية أو القارية.

الزعيم يسعى لتعويض ضياع صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي انتقل إلى النصر مؤخرًا في ضربة موجعة لإدارة الهلال.

هل اقترب الهلال من حسم صفقة جديدة؟

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن اقتراب الهلال من حسم صفقة جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن اللاعب أصبح أقرب من أي وقت مضى للانضمام للزعيم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ما هي قيمة صفقة أراسكايتا؟

لم تكشف الصحيفة الإسبانية عن قيمة انتقال أراسكايتا إلى الهلال المتوقعة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن أكدوا أن الاتفاق قد اقترب بشدة.

وأكدت التقارير أن الهلال العرض الأخير الذي قدمه للفريق البرازيلي هو ما يقرب من 15 مليون يورو ولكن لم يوافق فلامنجو وقتها واستمرت المفاوضات.

لماذا يسعى الهلال للتعاقد مع أراسكايتا؟

يسعى الهلال لتعويض ضياع صفقة البرازيلي تاليسكا التي خطفها النصر بشكل صادم للغاية وهجوم الجماهير الزرقاء على إدارة فهد بن نافل.

ورحيل بعض النجوم الوشيك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم جيوفينكو وجوميس، قد يكون دافع الهلال بالتعاقد مع لاعبين ذو قيمة كبيرة.

من هو أراسكايتا؟

أراسكايتا بدأ مسيرته مع ديفينسو الأوروجوياني، قبل الانتقال إلى فريق كروزيرو البرازيلي موسم 2014-2015، وبعدها انتقل موسم 2018 - 2019 إلى فلامنجو.

وخاض اللاعب خلال مسيرته 267 مباراة أحرز خلالها 74 هدفًا وصنع 72 آخرين في أرقام مميزة وقد تكون صفقة جيدة لدعم الهلال في الموسم الجديد.

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