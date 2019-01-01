الهلال يُعلن وصول أحمد أشرف إلى معسكر النمسا

أعلن أن أحمد أشرف قد يغيب عن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الهلال السعودي منذ قليل وصول اللاعب أحمد أشرف إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا، من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020.

نادي الهلال كان قد أعلن أن أحمد أشرف قد يغيب عن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد بسبب عدم استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب.

وغرد حساب الهلال الرسمي عبر "تويتر" : "وصل لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "أحمد أشرف" لمقر إقامة بعثة #الهلال_في_النمسا ؛وذلك بعد إنهاء استخراج تأشيرة الدخول للأراضي النمساوية".

وقرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال تمديد المعسكر التدريبي الخارجي في النمسا لينتهي في 24 يوليو (تموز) الجاري بدلاً من الموعد السابق وهو 22 يوليو.

لوتشيسكو يُمدد معسكر الهلال "النمساوي" ليومين إضافيين

كما أعلن الجهاز الفني عن خوض 6 مباريات ودية في معسكر النمسا، إذ سيخوض آخر مباراة ودية في آخر يوم الموافق 24 يوليو على أن تعود البعثة إلى الرياض يوم 25 يوليو.