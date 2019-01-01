الهلال يُعلن نجاح عملية بافيتيمبي جوميس الجراحية

سيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، ويبدأ بعدها أداء تدريبات بدنية ولياقية بشكل تدريجي

أعلن نادي الهلال خضوع المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الفريق، لعملية جراحية، تكللت بالنجاح.

الحساب الرسمي للزعيم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد، أن جوميس خضع لجراحة ناجحة في إصبع يده، وسيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، ويبدأ بعدها أداء تدريبات بدنية ولياقية بشكل تدريجي.

وغادر الفرنسي مهاجم وهداف فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الإمارات، لإجراء فحوص طبية على موضع إصابته في إصبع يده وفق ما أعلن الأربعاء الماضي حساب النادي العاصمي في "تويتر".

وكان جوميس قد سجل الهدف الثاني في فوز الهلال على مضيفه الياباني 2-0 كما توج هداف للبطولة برصيد 11 هدفاً وبجائزة أفضل لاعب.

الهلال بكامل الأجانب في كأس العالم للأندية

ولا يرتبط نادي الهلال بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، نظرا لتوقف مسابقة الدوري، بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس الخليج العربي.