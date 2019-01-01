الهلال يُعلن سبب غياب الدوسري عن مواجهة الاستقلال

المباراة تُقام اليوم ضمن دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الهلال السعودي لمواجهة الاستقلال الإيراني على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات بعد قليل، وقد خلت قائمة المباراة من سالم الدوسري.

وفوجئ جمهور الزعيم بغياب الدوسري عن التشكيل الأساسي وقائمة البدلاء، إلا أن النادي أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن غياب اللاعب يعود لتعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال التدريبات استعدادًا للمباراة.

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يُذكر أن الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، يليه كلًا من الدحيل واستقلال طهران بـ4 نقاط ثم أخيرًا العين بنقطتين.

ويخوض متصدر الدوري السعودي المباراة بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف، البريك، جحفلي، البليهي، الشهراني، الخيبري، كارلوس إدواردو، جيوفينكو، العابد، جوميس.