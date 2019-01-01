استحداث جوائز جديدة لدوري الخليج العربي

لجنة دوري المحترفين أضافت جوائز جديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الموقع الرسمي لدوري الخليج العربي الإماراتي أن لجنة دوري المحترفين أضافت جوائز جديدة لجوائز البطولة المعتمدة للموسم الجاري 2018-2019.

وأوضح الموقع أن اللجنة أضافع 3 جوائز جديدة هي جائزة أفضل منصة رقمية رياضية وأفضل هدف وأفضل جمهور، وسيتم تتويج الفائزين في 17 مايو المقبل في إمارة دبي.

وتتضمن الجوائز المرتبطة بالتصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، جائزة أفضل منصة رقمية رياضية وجائزة أفضل هدف.

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أما الجوائز المعتمدة على الإحصائيات، فتشمل فريق الأحلام المكون من اللاعبين الـ11 الأفضل في مراكزهم بناءً على إحصائيات شركة سبورت رادار بجانب نتائج التصويت لاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، وكذلك جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف، جائزة المدير الفني للعبة "فانتاسي دورينا"، جائزة تراخيص الأندية، جائزة المحتوى الإلكتروني وجائزة أفضل جمهور.

وسيتم تأجيل تسليم الجوائز التي تتطلب انتهاء دوري الخليج العربي بشكل كامل لنهاية الموسم، وهي جائزة هداف البطولة، هداف دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا وجائزة المدير الفني للعبة "فانتاسي دورينا".