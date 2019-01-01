كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال يعبر الجبلين بفوز مثير في كأس خادم الحرمين الشريفين

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الهلال يحقق الفوز على الجبلين

حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الجبلين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت اليوم.

الهلال تمكن من تفادي مفاجآت كأس الملك، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة المحلية، التي تلعب في الوقت الحالي مستغلين توقف بطولة الدوري.

الزعيم تقدم بعد مرور 25 دقيقة عن طريق محمد الشلهوب قائد الهلال، والذي حمل كأس دوري أبطال آسيا مؤخرًا بعد مسيرة رائعة مع الأزرق.

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تعادل فريق الجبلين سريعًا في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق كارلوس دي مورا ليعيد المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية والبحث عن التأهل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الهلال والجبلين، لتأتي المنافسة على التأهل في الشوط الثاني بقوة وخطف هدف من أجل التواجد في دور الـ16.

وأحرز السوري عمر خربين مهاجم الهلال، الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وتعادل الجبلين مرة أخرى في الدقيقة 82 عن طريق حسان عقبي ليشعل المباراة وتسيطر الإثارة على ما تبقى من اللقاء.

وعاد الهلال للتقدم سريعًا عن طريق البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق، وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الرابع في الدقيقة 90. 

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