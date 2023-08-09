الهلال يصر على موقفه وأتلتيكو مدريد يعاند .. صفقة جواو فيليكس "مُعطلة" بعيدًا عن الأموال!

صاحب الـ23 عامًا لا يمانع خطوة الانتقال إلى السعودية رغم حلمه ببرشلونة، لكن بشرط..

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في الوقت الذي اتفق به الأطراف الثلاثة على إمكانية إتمام صفقة انتقال البرتغالي جواو فيليكس؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لنادي الهلال السعودي، ظهر ما يمكن أن يجعل مصيرها الفشل كغيرها.

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الزعيم لا يزال يبحث عن لاعب يقود هجومه في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق بعد يومين من الآن، خاصةً وأنه تورط بالاستغناء عن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو على أمل إتمام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي الأخير رفض ليو، ليبقى قائد هجوم الأزرق في الموسم المقبل في "علم الغيب" حتى الآن.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن الهلال طلب استعارة فيليكس من النادي الإسباني، لكن الأخير قابل العرض بالعرض، ليس للأمور المالية، إنما لرغبته في التخلص من اللاعب بالبيع النهائي.

وأوضح رومانو أن صاحب الـ23 عامًا يحلم بالانتقال لبرشلونة الإسباني، لكن في الوقت نفسه لا يمانع الانضمام للهلال حاليًا، بشرط أن تكون الخطوة على سبيل الإعارة فقط.

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وشدد الصحفي الشهير على تمسك النادي السعودي ومدربه البرتغالي جورج جيسوس بإتمام الصفقة، لكن لم يتخذ خطوة تقديم عرض شراء نهائي بعد.

يذكر أن فيليكس كان قد انضم لأتلتيكو مدريد في صيف 2019م، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وقضى اللاعب الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي معارًا لتشيلسي الإنجليزي، الذي خاض معه 20 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف.

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