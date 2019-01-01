الهلال يصرف نظر التعاقد مع ريكاردو جوميز
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية عن حسم إدارة نادي الهلال موقفها من التعاقد مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز لاعب نادي بارتيزان الصربي.
الأسابيع الماضية شهدت العديد من الأخبار حول رغبة الزعيم في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي من أجل دعم الخط الأمامي للفريق.
التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب بعد أن تواترت أنباء بأن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.
كاريلو لاعب @Alhilal_FC سدح فيدال في كوبا أمريكا 😅🤷♂️#CopaAmerica pic.twitter.com/u0dQcbikfR— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019
مفاوضات الزعيم مع اللاعب شهدت منافسة قوية إماراتية مع نادي الشارقة والذي قد قدم نحو 4 ملايين يورو.
فيما رفع العين الإماراتي العرض إلى 4.8 مليون يورو وطلب النادي الصربي 6 ملايين يورو لبيع عقده وسط من جانب آخر.
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يُذكر أن اللاعب يتواجد حاليًا في منتخب الرأس الأخضر الذي يعسكر حاليا في سلوفينيا ويبقى مصيره غامضًا خلال الفترة المقبلة.