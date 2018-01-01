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الهلال يسعى لضم مدافع آسيوي في يناير

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جيسوس
الهلال يسعى لتدعيم صفوفه للحفاظ على لقب الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الهلال السعودي يسعى لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمدافع قوي.

ويعاني الهلال رغم صدارة الدوري السعودي للمحترفين، من ضعف في خط الدفاع خاصًة من جانب المحترف ألبرتو بوتيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الخلال يسعى لضم مدافع آسيوي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الدفاع في النصف الثاني من الموسم.

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وأشارت الصحيفة أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، سيقدم للإدارة خلال الأيام المقبلة، ملف كامل حول احتياجاته في يناير.

ويسعى الهلال لضم التدعيمات المطلوبة في النصف الثاني من الموسم، لتأمين الصدارة نحو التتويج باللقب والحفاظ عليه.

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وحقق الهلال فوزًا هامًا أمس الجمعة على حساب الأهلي في الكلاسيكو، بأربعة أهداف مقابل 3 في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

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