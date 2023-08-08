الهلال يسعد جماهيره .. "السوبر ستار" يقترب والخليفي يرد على صفقة فيراتي

ميركاتو الهلال يشتعل في الشهر الأخير

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في الشهر الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي.. فتح مسؤولو نادي الهلال، خطوط مفاوضات مكثفة، مع أكثر من نجم عالمي كبير؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، اقتراب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانتقال إلى الزعيم الهلالي.

وقال رومانو: "نادي الهلال.. الخطة (ب) لفيليكس؛ وذلك حال تعثر انضمامه إلى العملاق الإسباني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

واعترف الإعلامي الرياضي الشهير، بصعوبة انضمام المهاجم البرتغالي إلى برشلونة؛ على الرغم من أنه حلمه الأول والأكبر في مسيرته الكروية.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "UOL"، عن اقتراب الهلال، من التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد؛ لاستعارة جواو فيليكس؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، مقابل 15 مليون يورو.

وعلى جانب آخر.. رفض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا جديدًا من الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

وحسب فابريتسيو رومانو، رفعت إدارة العملاق السعودي، العرض المقدم إلى باريس، للتعاقد مع فيراتي، من 30 إلى 45 مليون يورو.

وأشار رومانو، إلى أن الخليفي، أخبر مسؤولي نادي الهلال، أنه في حال لم يقدموا عرضًا أكبر من ذلك، فإن فيراتي سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال الموسم الرياضي القادم.

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