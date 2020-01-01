الهلال يستهدف ضم لاعب من دوري الدرجة الأولى

يلعب فهد العبيد في مركز الظهير الأيسر

وجهت إدارة نادي الهلال أنظارها إلى أحد لاعبي دوري الدرجة الأولى من أجل دعم فريقها بلاعب محلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم فتحت خط مفاوضات مع نادي المجزل أحد أندية دوري الدرجة الأولى لضم فهد العبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب فهد العبيد في مركز الظهير الأيسر، وقد يكون خيارًا بديلاً للفريق بعد رحيل حسن كادش إلى صفوف نادي التعاون.

التقارير قالت أن أحد منسوبي الزعيم تابع الأداء الفني للعبيد، وذلك خلال مباراة المجزل وحطين، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يتم حسم المفاوضات النهائية مع المجزل، واقتناص خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فهد العبيد كان قد انتقل إلى المجزل في يناير الماضي، قادماً من نادي سدوس، وقدم مستويات جيدة في المنافسات التي خاضها مع فريقه، وسجل خلالها عدداً من الأهداف.

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يُذكر أن إدارة نادي الهلال قد أعلنت تعاقدها مع اللاعب مدالله العليان الظهير الأيمن بنادي التعاون السعودي وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.