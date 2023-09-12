الهلال يستغنى عن نجمه للدوري الإماراتي .. "لن يستفيد من القرار الاستثنائي"

رحيل نجم جديد عن نادي الهلال في الصيف الحالي

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منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، ولا أحد يعلم مصير النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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الفحوصات الطبية أثبتت معاناة هيون سو من "ورم حميد"؛ الأمر الذي دفع الإدارة، لإبعاده عن قائمة "المحترفين الأجانب"، في الموسم الرياضي الحالي.

ولكن.. مع القرار الاستثنائي، الذي يسمح بمشاركة اللاعبين الأجانب، الغير مقيدين في القائمة المحلية، في مسابقة دوري أبطال آسيا، ترددت أنباء عن استمرار مسيرة المدافع الكوري، مع الزعيم الهلالي.

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ومن ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي سيف السيف، الأنباء التي ترددت بشأن "قيد" جانج هيون سو، في قائمة نادي الهلال، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وكتب السيف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "جانج انتهت علاقته مع نادي الهلال".

وفي هذا السياق.. أعلن المعلق الرياضي عامر عبد الله المري، اقتراب هيون سو، من الانتقال إلى الدوري الإماراتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكشف المري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن نادي الشارقة الإماراتي، على وشك الإعلان عن التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي؛ لتعويض "المصاب" شاهين عبد الرحمن.

جانج هيون سو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2019، قادمًا من إف سي طوكيو الياباني؛ حيث خاض 146 مباراة رسمية مع الفريق الأزرق، محققًا 8 ألقاب.

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